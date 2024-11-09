Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği’nin (SASDER) gerçekleştirdiği kongrede konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Bugün Avrupa ülkelerinin bazıları maalesef çökmüş sağlık sistemlerini nasıl düzelteceklerini düşünmeden, bizim bazı vicdanı olmayan, yanlış olan çürük elmaların üzerinden sağlık sistemimizi eleştiriyor. Buraya niye hasta geliyor diye engellemeye çalışan kötü niyetli ülkelerdeki insanlara bile sağlık hizmeti verebilecek kapasitedeyiz” dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SASDER’in düzenlediği 11. ulusal kongrede sağlık ve sigorta sektörünün yöneticileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin, sağlık hizmeti sunumunda dünyada örnek alınan, örnek gösterilen özellikle son yirmi senede gelişmiş bir sağlık hizmetini hem altyapısıyla hem insan gücüyle sunan bir ülke olduğunu ifade etti.

"Teknoloji üretecek hekimlerimizin, ekonomik olarak daha refah hale gelmesini sağlayacağız"

Memişoğlu, “Türkiye; sadece kendi vatandaşlarına değil, çevresindeki bütün ülkelere hatta dünyanın en uzak ülkelerinden bile hastasına tedavi edebilme yeteneğine sahip bir ülke. Sağlık Bakanlığı olarak, en büyük hedeflerimizden bir tanesi; üreten sağlık dediğimiz teknolojisini de bilimini de üretebilecek hale gelmek. Bunun da en önemli yolu; sağlıkta bilgi ve teknoloji üretmekten geçiyor. Hizmetin yanında; Türk hekimleri, Türk sağlık sistemi, Türk bilim dünyası ve Türk teknoloji altyapısı buna müsait. Özellikle Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığımız vasıtasıyla bilim insanının finansı artı devletin alım gücünü kullanarak, bu konuda da sağlık hizmetinde olduğu gibi dünyaya örnek bir ülke haline geleceğiz. Ve özellikle bilim yapacak, teknoloji üretecek hekimlerimizin de finansal olarak burada ekonomik olarak daha refah hale gelmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Gerçeklerle algıları karıştırmamamız lazım”

Türkiye’de koruyucu temel sağlık hizmetlerinin önemli hale gelmesini ve insanların hastalanmadan sağlığını korumayı amaçladıklarının altını çizen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, uygulamaya giren yeni aile hekimliği yönetmeliğine değindi. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Hastalık Bakanlığı’ndan çok işin Sağlık Bakanlığı tarafını, sağlığın koruyucu ve insanlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalma tarafını daha çok önemsemeye çalışıyoruz. Aile hekimliği, sağlığın ulaşıldığı en üst nokta ve insanlarımızın ilk temas ettiği sağlık alanı. Aile hekimliğini biz sağlığın temel taşı olarak görüyoruz. Aile hekimleri yönetmeliği için hazırladığımız yeni sisteme, bu ay itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Maalesef dezenformasyonlar o kadar artıyor ki, gerçeklerle algıları karıştırmamamız lazım. Biz aile hekiminin reçetesine ve tedavisine müdahale etmiyoruz, olamayız. Bugün doğru ilaç, etkin ilaç, uygun ilaç kullanma konusunda hem toplumsal olarak hem genel olarak bizim bu konuda akıllı ilaç uygulamaları, akıllı laboratuvar uygulamalarını teşvik etmemiz gerekir. Ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Sağlık sisteminde esasında sadece sağlıkçıların değil, bütün toplumun buna katkı vermesini bekliyoruz. Bugün baktığımız zaman Türkiye’de herkesin evinde kullanılmamış veya yarısı kullanılmamış, kullanılmış veya son kullanma tarihi bitmiş birçok ilaç var. Bu ne demektir? Bunların akıllıca şekilde yazılmadığını veya akıllıca şekilde kullanılmadığını gösterir” dedi.

“Komşunuzu değil hekiminizi dikkate alın”

“Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aile Hekimliği yönetmeliğiyle değer bazlı sistemi, iyi aile hekimliği ve iyi aile hekiminin uygulamalarını teşvik ederek, hekime daha çok kazanç elde ettirmeyi planladıklarını belirtti. Memişoğlu, şöyle devam etti:

“Sağlık sisteminden yararlanan insanlara şunu ifade etmek istiyorum; başkasının, komşunun, onun, bunun dediği ilaçlarla değil veya tedavi yöntemleriyle değil, hekimimize güvenerek, o hekimin yazdığı ilaçlara ve önerilerine dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz, sürdürülebilir hale getiririz, hastalığımızı geliştiririz. Hekimlerimize güveniyoruz, Aile hekimlerimiz başta olmak üzere, bu konuda da daha etkin, daha iyi sağlık hizmeti vermek için çabalıyoruz.”

“Dünyada sağlık sisteminde çok etkin hale gelecek bir yapımız var”

Konuşmasının ardından, salonda bulunan katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bakanlık görevine getirilmesinin ardından profesör ünvanıyla ödev verip vermeyeceğine dair yöneltilen soru üzerine, şu ifadelere yer verdi:

“Bakan olmaktan çok görev almayı tercih ederim, ödev vermekten çok birlikte çalışmayı tercih ederim. Tek başıma sağlık sistemini yönetmek de istemem, hep beraber yöneteceğiz. Bizlerin eleştirilemeyen, teklif olarak doğruyu dinlemeyen insanlar olmamamız gerekir. Türkiye, sağlık sektöründe sadece; yönetmek, finanse etmek veya sadece buraya hizmet sunacak kadar küçük bir ülke değil. Kırgızistan’a gittim gördüm, etrafımızı görüyorum. Bugün Avrupa ülkelerinin bazıları maalesef çökmüş sağlık sistemlerini nasıl düzelteceklerini düşünmeden, bizim bazı vicdanı olmayan, yanlış olan çürük elmaların üzerinden sağlık sistemimizi eleştiriyor. Buraya niye hasta geliyor diye engellemeye çalışan kötü niyetli ülkelerdeki insanlara bile sağlık hizmeti verebilecek kapasitedeyiz. Bizim sadece Türkiye’deki sağlık hizmetlerinde değil, esasen dünyada sağlık sisteminde çok etkin hale gelecek bir yapımız var. Bizler yaptığımız işin değerini çok iyi biliyoruz, Türkiye sağlık sektöründe hem ulaşılabilirlik hem kalite anlamında dünyaya örnek oluyor.”