Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, perşembe günü gerçekleştirilen törenin ardından deprem bölgesinde teslim edilen konutlara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Sözümüzü inşa etmeye devam. Teslimatta 250 bini geçtik, binlerce konutu daha tamamlama aşamasına getirdik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile asrın inşa seferberliğine devam ediyor. Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törende 49 bin 56 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi. Böylece tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 250 bin 636’ya yükseldi. Yıl sonuna kadar 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından haritalı görselle il il deprem bölgesindeki teslimat sayılarını, "Asrın inşa seferberliğinde son durum" notuyla paylaştı. Bakan Kurum, "Sözümüzü inşa etmeye devam. Teslimatta 250 bini geçtik, binlerce konutu daha tamamlama aşamasına getirdik" İfadelerini kullandı.

En fazla konut Hatay’a

Son teslimatlarla birlikte Hatay’da teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 68 bin 406’ya yükseldi. Hatay’da yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak. Böylece asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay en fazla konutun teslim edildiği il olacak.

4 ilde şehir merkezleri yeniden inşa ediliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşıları ve meydanları da yeniden inşa ediliyor. Depremde yıkılan Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman’daki Ulu Camii ve Malatya’ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor. Malatya Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 406 bin 451 metrekare alanda yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 232 dükkan, 224 konut, 32 restoran ve bin 370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve Yüzüncü Yıl çarşılarında da çalışmalar sürüyor. TOKİ, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı’da 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı’nda 76 iş yerinin yapımı sürüyor.

Hatay’ın kadim mirası yine ayağa kalkıyor

Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı Projesi kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı’nda 160’ı konut, 1376’sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor. İnşaatlarda Hatay’a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor. "Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.

Adıyaman merkez yeniden kuruluyor

Emlak Konut, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126’sı konut, 1213’ü dükkan, 820’si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 sevgi evinin inşası da sürüyor.

İl il teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayıları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise deprem bölgesi illerde konut ve iş yerleri teslimatları şu şekilde açıklandı:

"Adana’da toplam 7 bin 307 konut teslim edildi ve yıl sonunda 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Adıyaman’da toplam 36 bin 683 bağımsız bölüm teslim edildi ve yıl sonunda toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Diyarbakır’da toplam 10 bin 556 bağımsız bölüm teslim edildi ve yıl sonuna kadar toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Elazığ’da toplam 10 bin 263 bağımsız bölüm teslim edildi ve yıl sonuna kadar toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Gaziantep’te toplam 23 bin 150 bağımsız bölüm teslim edildi ve yıl sonuna kadar toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Hatay’da toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi ve yıl sonuna kadar toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Kahramanmaraş’ta toplam 38 bin 941 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Kilis’te toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Malatya’da toplam 35 bin 486 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Osmaniye’de toplam 8 bin 673 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Şanlıurfa’da toplam 8 bin 776 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak".