Türkiye’nin COP31’e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi. Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 için hazırlanan, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi sosyal medya hesabından "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye’de. İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız" notuyla paylaştı.

COP’a ev sahipliği yapmak küresel bir prestij

Türkiye, ‘hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi’ hedefiyle ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı’na başkanlık edecek. Türkiye, 196 ülkenin liderlerini iklim kriziyle mücadele için Türkiye’de aynı masa etrafında buluşturacak. COP Taraflar Konferansı’na ev sahipliği uluslararası görünürlük ve iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelme açısından küresel önem taşıyor. COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor.