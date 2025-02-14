Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vesayet odaklarının millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur. Bu tarihi biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte yazdık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’na katıldı. Işıkhan, yaptığı konuşmada üretime, istihdama ve kalkınmaya son derece önem verdiklerini söyledi. Işıkhan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarına da sert yanıt verdi.

"Milletimizin iradesine parmak sallayanlar yanılgı içindedir"

Işıkhan, Türk milletinin iradesinin üstünde bir güç olmadığına dikkati çekerek, "Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye’sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri geride bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

"Vesayet odaklarının siyaseti dizayn ettiği dönemler tarih olmuştur"

TÜSİAD’ı eleştiren Bakan Işıkhan, "Vesayet odaklarının millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur. Bu tarihi biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte yazdık. Bugün Türkiye, sadece kendi istikametinde yürüyen, sadece milletinin emanetine sahip çıkan bir ülkedir. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ne vesayet, ne tehdit ne de eski Türkiye hayalleri"

Işıkhan, "TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının görevi de bu ilkelere uyarak ülkemize katkı sağlamaktır. Biz, kutlu yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkmaya, bu ülkeyi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Ne vesayet, ne tehdit ne de eski Türkiye hayalleri. Bu millet, kendi kaderini kendi belirler. Sonsuza kadar bunu hiçbir güç değiştiremez" diye konuştu.

"Ulusal istihdam stratejisi, Türkiye’de geleceğe yönelik yol haritası oluşturmaktır"

Bakan Işıkhan, 4 Şubat’ta 2025-2028 yıllarını kapsayan ulusal istihdam stratejisini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ulusal istihdam stratejisi, Türkiye’de işgücü piyasasının mevcut durumunu analiz ederek, geleceğe yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturmaktır. Bu stratejimiz, dört temel politika alanı etrafında şekilleniyor; iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi, kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi, sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi."

"Kırsaldan kente göçü önleyecek ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz"

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde kırsal bölgelerin güçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu strateji çerçevesinde kırsal istihdamın geliştirilmesi için özel bir başlık açtık. Çünkü biz kırsal kalkınmayı yalnızca tarımsal üretimin artırılması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bölgedeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı, sosyal haklarını güçlendirmeyi ve kırsaldan kente göçü önleyecek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"23 ilimize yaklaşık 114 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir"

Bakan Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"METİP kapsamında 2010-2013 yılları arasında 38 il valiliğince hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon lira, 2017-2024 yılları arasında 23 ilimize yaklaşık 114 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde ilgili kurumların katılımıyla kurulan ‘Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi’ (e-METİP) ile mevsimlik tarım işçileri ile ailelerine ilişkin haritalama ve profilleme çalışmalarının yapılması ve sunulan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda izlenmesi sağlanmaktadır."