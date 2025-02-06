Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde Azerbaycan Mahallesi’nde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem bölgesinin her köşesinde hayat yeniden canlanıyor, istihdam artıyor, şehirlerimiz eskisinden daha güçlü hale geliyor" dedi.

’Asrın felaketi’nin ikinci yıldönümünde Kahramanmaraş’taki programlara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inşası devam eden Azerbaycan Mahallesi’nde açıklamalarda bulundu. "Bu büyük acının içinde bizi ayakta tutan en önemli şey, milletimizin eşsiz dayanışması oldu. Adeta yüzyılın dayanışması haline geldi" diyen Bakan Işıkhan, "Devletimiz cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Türk milleti, tek yürek oldu; bakanlıklarımız ve ilgili kurumların yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, devletimizin tüm kurumları büyük bir seferberlik başlattı. O kara günde millet olarak nasıl tek vücut olduysak, bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla şehirlerimizi ve hayatı yeniden inşa etmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Deprem bölgesi hükümetimizin öncelikli gündemlerinden biri oldu, olmaya devam edecek. Bizler, şehirlerimizi sadece binalarla değil, ekonomisiyle, istihdamıyla, sosyal yaşamıyla eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için hep burada olduk. Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesi için önemli çalışmalar yaptık, önemli adımlar attık" dedi.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları aktaran Bakan Işıkhan, "TYP kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkânı sağlandı ve bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayrıldı. Deprem nedeniyle başka illere taşınan vatandaşlarımızın TYP’den öncelikli yararlanması sağlandı. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar TL ödeme yapıldı. Nakdi Ücret Desteği kapsamında 82 bin kişiye yaklaşık 700 milyon TL destek sağlandı. İstihdama Dönüş Programı hayata geçirildi ve 33 bin vatandaşımıza işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları verildi. Tüm bu çalışmaların neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı, deprem öncesi ile karşılaştırıldığında 2022 yılı Aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 iken 2024 yılı Kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412 olarak gerçekleşti. İşçi sayısının, deprem öncesi işçi sigortalı sayısının da üstüne çıkıldığı görülmektedir" dedi.

Çalışma hayatı boyutunun dışında sosyal güvenlikte de önemli adımlar atıldığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Depremzede vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlandı. Genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım payları kaldırıldı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimi sağlandı. Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak, işverenler ve sigortalılar için ek kolaylıklar sağlandı. Deprem bölgesindeki işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçları ertelendi, faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirildi. Yapılandırma başvuruları 1 Eylül 2025 tarihine, ilk taksit ödemesi ise 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Deprem bölgesi için mücbir sebep hali zor durumdaki işverenlerimiz ve sigortalılarımız için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı. Deprem bölgesinin her köşesinde hayat yeniden canlanıyor, istihdam artıyor, şehirlerimiz eskisinden daha güçlü hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Güvenli şehirler bırakmak hepimizin görevi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesinin geleceğe taşındığını belirten Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu acıyı umuda dönüştürmek, yaşadıklarımızdan ders almak; gelecek nesillere daha sağlam bir toplum ve güvenli şehirler bırakmak hepimizin görevi. Bugün bir anma günü olmasının yanı sıra, ayağa kalkışımızı ve birlikteliğimizi gösterme günüdür. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Hiçbir depremzede kardeşimiz unutulmamıştır. Bu zor günleri birlikte atlattık, birbirimize omuz vererek yeniden ayağa kalktık. Bugün geldiğimiz nokta, devlet-millet birlikteliğinin, dayanışmanın ve azmin bir göstergesidir. Devletimiz, kısa bir süreliğine değil, hayat tamamen normale dönene kadar bu bölgede olmaya devam edecektir. Allah, bir daha böyle felaketleri ülkemize, milletimize yaşatmasın."