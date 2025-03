Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Mersin'e gelen Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bakan Işıkhan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından birisi olan SGK'ya yeni bir yuva kazandırmış olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Mersin'de devletin gözü kulağı olan İl Müdürlüğü için yapılan yeni binanın, bir süredir hizmet verdiğini hatırlatan Işıkhan, "Son derece modern imkanlara ve her türlü donanıma sahip bu eserin Mersin'imize ve Mersinli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim buralarda, aziz milletimize hizmet yolunda hayırlı, güzel ve nitelikle işler yapmayı nasip eylesin. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi 85 milyon vatandaşımıza doğrudan temas eden kamu kurumlarımızın en iyi şartlarda hizmet sağlayabilmeleri son derece önemli bir husustur. Çünkü burası sosyal devlet anlayışımızı ve güçlü devlet şiarımızı temsil eden mekanlardır. Bununla birlikte en az binalarımız kadar güçlü ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi, toplumumuzun geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan biridir" diye konuştu.



"SGK, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum olmayı başarmıştır"

SGK'nın son 23 yıl içinde nüfusun tamamına, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, sürdürülebilir ve adil bir sistem ile çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge sağlama yolunda önemli yollar kat ettiğini dile getiren Bakan Işıkhan, "Etkin hizmet sunumunda büyük paya sahip SGK, kuruluşundan itibaren teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanan, kurumsal kapasitesini güçlendirmiş, paydaşlarıyla diyalog halinde olan ve vatandaş memnuniyetini sürekli arttırmayı amaç edinen bir kurum olmuştur. Sigortalılara ve işverenlere yönelik prim teşviklerinden kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum olmayı başarmıştır" dedi.



"Dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır"

Genel Sağlık Sigortası sisteminin, sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağı olduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıllarda tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, sağlık sisteminin önemini ve değerini bir kez daha gözler önüne seren insanlık adına son derece kritik bir dönem olmuştur. Aynı zamanda, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik hususunda, isimleri gelişmiş ülkeler arasında zikredilen birçok ülkenin de sınıfta kaldığı bir süreç olarak zihinlere kazınmıştır. Bu anlamda şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Sadece son 2 yılda geri ödeme listesine aldığımız ilaçlar dahi bu kaliteye işaret etmektedir. Vermiş olduğu hizmetler ve sahip olduğu vizyon ile bugün ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır."



"Mali bünyesi daha güçlü bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz"

Başarının en önemli göstergelerinden birinin de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu noktada; mali bünyesi daha güçlü, aktüeryal dengeleri daha sağlam bir sosyal güvenlik sistemi için çalışıyoruz. Sosyal Güvenlik Reformu ile elde ettiğimiz bu başarıyı yine başarının asıl mimarı olan sizlerin daimi gayretiyle sürdüreceğimize inancım tam. Sosyal Güvenlik Kurumu, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, çabalayan siz değerli mesai arkadaşlarımız sayesinde, ilerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edecektir. Burada, Mersinli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verecek yüzlerce personelimizle devletimizin koruyucu eli olacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.



Atilla Toros: "Yatırımlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Vali Atilla Toros da millete sunulan hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını belirterek, "Ülke genelinde hayata geçirilen yatırımlardan ve sunulan hizmetlerden Cumhurbaşkanı'mızın teveccühleri, bakanlarımızın büyük destekleriyle Mersin'inimiz en üst düzeyde pay almakta, tüm sektörlerde yeni yatırım ve hizmetlerle buluşulmaktadır. Bugün de Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binasının açılışı ile bu yatırımlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Mersin'in, tarımı ile üreten, sanayisiyle büyüyen, ticaretiyle gelişen ve emeğiyle yükselen dinamik bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Toros, "Bakanımızın açılışını yapacağı Sosyal Güvenlik Kurumu yeni hizmet binası, Mersin'in bu dinanizmine cevap verebilecek niteliktedir. Yeni hizmet binası çalışma ve sosyal güvenlik alanında ihtiyaç duyulan hizmetlere erişim hızına ve kalitesine büyük katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar ilimize her alanda kazandırılan pek çok yatırım ve esere bir yenisini daha eklemelerinden ve ilimize göstermiş oldukları teveccühten ötürü Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.



Vahap Seçer: "Aramızda bir problem kalmamıştır"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Büyükşehir Belediyesinin, Mersin'in en büyük işverenlerinden biri olduğunu söyledi. Bünyelerinde binlerce insanın istihdam alanı bulduğunu ifade eden Seçer, "Biz bunların SGk primlerini kuruma zamanında ödemekle mükellefiz. Ama zaman zaman yaşanan istem dışı gelişmeler, bazı hesapta olmayan ya da beklemediğimiz gelişmelerden dolayı kurumla sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle son zamanlarda belediyelerle kurum arasında; medyada da sıkça konişulan bu konunun içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin anılması çok hoşumuza gitmedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi mali disiplini yerinde bir belediyedir. Ancak geçmiş dönemlerden kaynaklı bazı olumsuzluklar neticesinde kurumumuza bir miktar borcumuz bu döneme aktırılmıştır. Özellikle buradaki İl Müdürlüğündeki bürokrasi ile belediye bürokrasisinin birbirini anlayarak sürdürdükleri süreç ve ardından bakanlığımızın onayı neticesinde aramızda bir problem kalmamıştır. Emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez'in de konuşma yaptığı törende, edilen duanın ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İHA