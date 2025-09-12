Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi’nde engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını güçlendirecek Engelli Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı. Bakan Göktaş, "Son 23 yılda engelli hakları konusunda tarihi adımlar attık. Erişilebilirlik seferberliğiyle şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirdik" dedi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, merkezin 122 kişilik kapasitesiyle engelli bireylerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunacağını belirterek, "Bu merkez, engelli kardeşlerimizin hayata daha güçlü, daha özgüvenli ve üretken bireyler olarak katılmalarına imkân sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin Batman’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakanlık olarak engelli vatandaşlara yönelik hak temelli sosyal politikaları güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Son 23 yılda engelli hakları konusunda tarihi adımlar attık. Erişilebilirlik seferberliğiyle şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirdik. Eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımı kolaylaştırarak engelli kardeşlerimizin her alanda aktif ve üretken bireyler olmalarını sağladık" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Batman’da 7 bin 676 vatandaşa hizmet verdiklerini, Ocak 2025’ten bu yana evde bakım yardımı için 560,2 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi. Bakan Göktaş ayrıca, Batman’da 1 bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 3 özel engelli bakım merkezinde toplam 299 engelli vatandaşın hizmet aldığını aktardı.

Engelli Aktif Yaşam Merkezinin 13 yaş ve üzeri bireyler için özel olarak tasarlandığını ifade eden Bakan Göktaş, "Burada gündüz bakım, psiko-sosyal destek, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri sunacağız. Atölyeler, kültürel ve sportif etkinliklerle engelli kardeşlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacağız. Bu merkez, aynı zamanda bir buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, "Buradan hayat bulacak her başarı hikayesi Batman’ın ve ülkemizin gururu olacak" ifadelerini kullandı.