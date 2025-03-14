Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Türkevi’nde gerçekleştirilen iftarda, "Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların güvende, eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, New York şehrindeki Türkevi’nde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından gerçekleştirilen iftara katıldı. Göktaş, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında kurulan Women 20’nin kadın-erkek eşitliğini küresel ekonomi politikalarının merkezine taşıyarak değişim için katalizör olduğunu belirtti. KADEM’in, kadınların ekonomik güçlenmesini küresel ölçekte teşvik etmek için yaptığı özverili katkılara yönelik takdirlerini ileten Bakan Göktaş, "Başarılarımız üzerinde düşünürken önümüzdeki zorlukları da kabul etmeliyiz. Kalıcı eşitsizlikler, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve özellikle yapay zeka başta olmak üzere hızlı teknolojik ilerlemeler kadınlar için yeni riskler oluşturmaktadır" dedi.

Yapay zeka ve dijital dönüşümün fırsatlar açarken, aynı zamanda mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşıdığına dikkati çeken Göktaş, "Teknolojinin dışlama değil, kapsayıcılık için bir araç olarak kullanılmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

"Kadınların eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz"

Türkiye’nin küresel meselelerle yakından ilgilendiğini ve uluslararası gündemi şekillendiren ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Göktaş, "Kadın-erkek eşitliği konusundaki kararlılığımız, güçlü bir katılım gösterdiğimiz Kadının Statüsü Komisyonu’nun 69. Oturumuna da yansımıştır. Türkiye olarak, kadını güçlendirmek için yürüttüğümüz bu çalışmaların yanı sıra kadına yönelik şiddetle de etkili bir mücadele yürütüyoruz. Biz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kadınların topluma tam katılımını sağlamanın temeli olduğuna inanıyoruz. 6284 sayılı Kanunumuz ile acil destek hizmetleri, elektronik izleme sistemleri ve ülke çapında oluşturduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ağı da dahil olmak üzere güçlü koruma mekanizması kurduk. Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların güvende, eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz" diye konuştu.

Ramazanda dayanışma, birlik ve beraberlik değerlerinin bir kez daha hatırlandığını belirten Göktaş, "İftarın insanları bir araya getirdiği gibi, bizler de bu toplantı vesilesiyle kadınlar ve kız çocukları için daha kapsayıcı bir dünya oluşturma kararlılığımızı yineleyelim. Bu kararlılığımız, Gazze’de yaşayan kadınların ve kız çocuklarının hakları için güçlü bir ses olsun. Onların haklarını savunma ve yaşam koşullarını iyileştirme yönünde daha cesur adımlar atmamıza vesile olsun. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, hep birlikte daha adil, daha güvenli ve daha eşit bir dünya kurma yolunda el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızı güçlendirsin. Bizler kadınların ve kız çocuklarının korkusuz, kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği ve barışçıl bir topluma katkı sağlayabileceği bir dünya hayal ediyoruz. Bu esasında bir hayal olmanın ötesinde hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur" dedi.

TACCI paneline katıldı, TASC yönetimi ile bir araya geldi

Bakan Göktaş, iftar öncesinde, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından Türkevi’nde düzenlenen "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" konulu panele de katıldı. Kadınların aile işletmelerindeki rolünün teknolojinin etkisiyle dönüştüğünü ifade eden Göktaş, "Biliyoruz ki, kadın girişimcilerin cesur adımları, yeni iş fırsatları açar ve ekonomik dinamizmi besler. Bu ise aile gelirini artırarak ekonomik büyümenin önünü açar. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ailelerin eğitim ve sağlık alanlarına yaptığı yatırımları artırır. Bunun yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının, ikiz dönüşümde yeni beceri ve yetenekler kazandırılması da önceliklerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

Modern dünyanın getirdiği hızlı yaşam tarzıyla beraber insanların giderek yalnızlaştığını, medyanın aileyi değersizleştiren yayınları ve yaklaşımının aile yapısını zayıflatma riskini doğurduğunu aktaran Göktaş, "Bu nedenle bugün, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Nesiller arası ilişkileri ve sosyal bağları güçlendirme üzerine odaklanacak çalışmalar yürütüyoruz"

Bu anlayışla, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile ailenin değişen ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Eylem planının stratejik hedeflerinden biri ailelerin refahını artırmaktır. Bu kapsamda, aile üyelerinin sosyo-ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ev ve iş hayatı arasında bir denge ve uyum sağlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı da ailenin önemini vurgulamak için güçlü bir adımdır. Bu yılda, aileyi merkeze alarak ekonomik destek sağlama, nesiller arası ilişkileri ve sosyal bağları güçlendirme üzerine odaklanacak çalışmalar yürütüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Göktaş, Türkevi’nde ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Göktaş, Yeşilay Kadınlarda Bağımlılık ve İyileşme Süreçleri Forumu’na katıldı

Göktaş, Türkevi’nde düzenlenen Yeşilay Kadınlarda Bağımlılık ve İyileşme Süreçleri Forumu’na katıldı. Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadele sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal iyileşmenin de temelidir. Kadınların tedaviye erişimi, sağlıklı bir geleceğin inşasında kritik bir rol oynuyor. Bu doğrultuda, kadınların bağımlılıkla mücadelede karşılaştığı engelleri ve çözüm yollarını uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyarak ülke tecrübemizi paylaştık. Kadınların yanında olmaya, rehabilitasyon süreçlerini güçlendirmeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.