Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te Aile Festivali açılışına katıldı. Bakan Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler güçlü Türkiye’nin teminatıdır" dedi.

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde Gaziantep Aile Festivali düzenlendi. Festival açılış programında 41 yıl evli çiftler için umre çekilişi, fotoğraf yarışması ödül töreni, tüp bebek destek projesi protokol imza töreni ve Kuzeyşehir 4. Etap sosyal konut kura çekimi yapıldı.

"Aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz"

Açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, aynı yüreği taşımaktır. Aile zor zamanlarda kenetlenmenin, sevinçlerde çoğalmanın adıdır. Tarihten bugüne nice zorluklarla ailemizin gücüyle aştık, milli mücadelede cepheye evlat yollayan anaların duasında vardı. Ailemiz köklü geçmişimizdir, Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi ailemizi istikbalimiz kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 2025 yılını aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

"Güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler Güçlü Türkiye’nin teminatıdır"

Aile kurumu için önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkezi alan projeler hayata geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kapsayan politikalarımızla, aileyi daha güçlü, daha güvenli, geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler Güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Gaziantepliler, bugün birlikte oyunlar oynayacaksınız. Birlikte güleceğiz. Biz sabahtan beri gerçekten çok çeşitli etkinlikler gördük ama en önemli birlikte hatırlayacağız, aile olmak her gün yeniden kurulan bağdır. Çocuklarımızın kahkahalarla umudu yaşlılarımızın ellerinde hatırayı göreceğiz. Bu festivalden aldığımız ilhamla her birimiz evimizin en güçlü kalesi olmasını sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Hayata geçirilen projelerden bahseden Bakan Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı ve gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı

hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkeze alan projeler hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin aile kurmalarını teşvik ediyoruz. 81 ilde yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile evlenecek çiftlere destek oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde özel sektörümüzle imzaladığımızi ndirim protokolü ile genç çiftlerimizin birçok temel ihtiyacını kolaylıkla karşılamasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yapıyoruz.Gaziantep’te Fatma Şahin Başkanımızın, Şahinbey’de Mehmet Tahmazoğlu Başkanımızın destekleriyle gençlerimizin yanında olması bizleri son derece mutlu ediyor. Aynı zamanda, genç çiftlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Aile danışmanlığı ve eğitim programlarıyla, aile içi iletişimi kuvvetlendiriyoruz. Dijital dünyanın getirdiği riskleri azaltmak, dijital bağımlılıkla mücadele etmek ve aileleri bilinçlendirmek için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra, ekonomik desteklerle ailelerin refahına katkı sağlıyoruz.Bu kapsamda doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Ulaştırmada Türk Hava Yolları, devlet demir yolları ve şehirlerarası otobüs firmalarıyla iş birliği yaptık. Ailece yapılacak seyahatlerde Aile Yılı’na özel indirimleri hayata geçirdik. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarına öncülük ediyoruz. Çocuklarımız için güvenli

ve sağlıklı bir gelecek oluşturmak adına, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Kıymetli büyüklerimizin tecrübeleri, bizlere rehberlik eden birer pusuladır. Bu anlayışla, yaşlılarımızın aktif, sağlıklı ve saygın bir yaşam sürmeleri için hizmetlerimizi artırıyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı kapsayan politikalar ve faaliyetlerle aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir. Ve güçlü aileler, güçlü Türkiye’nin teminatıdır. 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız bu tüm çalışmaların, evlatlarımız için daha huzurlu, sağlıklı ve güçlü aile ortamları oluşturacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu şehri aile dostu bir şehir yapacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bu şehri aile dostu bir şehir yapacağız. Bu şehri çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu, doğa dostu, insan dostu, hayvan dostu bir şehir yapacağız, birlikte başaracağız. Bu şehri cennet yapacağız. Bu şehir, Gaziantep Modeli ile Türkiye Modeli olacak ve bunu dünya modeli yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim siyasetimizin özü hizmettir, Allah rızasıdır, milletin duasıdır"

Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Aile festivali için buradayız. Bu festival için, gençliğe aileye verdiği değer için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyoruz. Fatma başkanımız çok güzel eserler yaptı, çok güzel projeler hayata geçirdi. Bizim siyasetimizin özü hizmettir, Allah rızasıdır, milletin duasıdır" ifadelerini kullandı.

Festivalin açılış programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.