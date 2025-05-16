Gebze Center, Mayıs ayı boyunca Anneler Günü’nden 19 Mayıs’a uzanan etkinlik takvimiyle ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de anlam dolu anlar yaşatıyor. AVM, slow motion videolardan çocuklara özel tiyatroya, yapay zekâ destekli fotoğraf kabininden bando gösterilerine uzanan zengin içerikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fiba CP’nin yönetimindeki Gebze Center Alışveriş Merkezi, Mayıs ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de anlamlı anlar yaşatıyor. Anneler Günü’nden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na kadar pek çok özel gün, merkezde düzenlenen organizasyonlarla kutlanıyor.

Anneler Günü’ne slow motion kutlama

10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Slow Motion Etkinliği ile ziyaretçiler, özel olarak kurulan platformda çektikleri yavaş çekim videolarla Anneler Günü’nü farklı bir şekilde kutladı. Sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gören videolar hem ziyaretçilere hem de takipçilere keyifli anlar yaşattı.

Miniklere trafik bilinci tiyatroyla aşılanacak

17 Mayıs’ta sahnelenecek Çocuklar İçin Trafik Tiyatrosu, sosyal sorumluluk kapsamında minik ziyaretçilere yönelik olarak gerçekleştirilecek. Renkli sahne dekorları ve interaktif anlatımıyla öne çıkan tiyatro oyunu, çocuklara trafik kurallarının önemini eğlenceli bir dille aktaracak.

19 Mayıs’ta coşkulu kutlama

Gebze Center, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ise anlamlı etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Atam’la Fotoğrafım etkinliğinde kurulan yapay zekâ destekli fotoğraf kabiniyle ziyaretçiler, Atatürk’le birlikte hatıra fotoğrafı çektirme imkânı bulacak. Gün boyunca sürecek Bando Gösterisi ile milli marşlar seslendirilecek, bayrak dağıtımıyla da ziyaretçiler bayramın heyecanını yaşayacak.

Genç sanatçının ilham veren resim sergisi

22-24 Mayıs tarihleri arasında ise 13 yaşındaki kas hastası genç sanatçı Tuana Şeyma Demiral’ın eserlerinden oluşan Resim Sergisi, ziyaretçilerle buluşacak. Azmi ve sanatıyla ilham veren bu özel sergi; hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de genç yetenekleri desteklemeyi amaçlıyor. AVM, bu anlamlı sergiyle sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerken, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim daha sunuyor.