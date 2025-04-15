Risaletü’n-Nushiyye ve Divan Eseri tanıtım töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eserler, sadece geçmişimizin değil, ‘geleceğimizin de yolunu aydınlatan bir meşale’ niteliğindedir" dedi.

Türk dilinin ve edebiyatının değerlerinden Yunus Emre’nin en eski tarihli eserleri "Risaletü’n - Nushiyye ve Divan Eseri" lansmanıyla, Resüm ve Heykel Müzesi’nin Türk Ocağı Salonu’nda tanıtıldı. Lansmana, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda akademisyen katıldı. Lansman, Bakan Ersoy’un açılış konuşması ve konu ile ilgili hazırlanan video izlencesi ile başladı.

"Eserlerin devamının geleceğini müjdelemekten mutluluk duyuyorum"

Prof. Dr. Orhan Kemâl Tavukçuoğlu’nun başkanlığında titizlikle hazırlanan çalışmayla ilgilenen herkes için derinlemesine bir bilgi kaynağı olacağını vurgulayan Bakan Ersoy, "Bu eserler, sadece geçmişimizin değil, ‘geleceğimizin de yolunu aydınlatan bir meşale’ niteliğindedir. Çünkü Yunus Emre, yalnızca bir şair değil, Anadolu’nun gönül rehberi, insanlığa ışık tutan bir bilgedir. Bugün, bu kıymetli eserin tanıtımını yaparken, emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve yayın kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli eserlerin devamının da geleceğini müjdelemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Yunus Emre’nin dilini, sevgisini, hoşgörüsünü yaşatmaya, onu sadece bir edebi şahsiyet olarak değil, bir medeniyet rehberi olarak görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eserin, 1492 yılında Kahire’de yazılmış, bilinen en eski Yunus Emre nüshası olduğuna dikkat çekildi. Vahitpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi tarafından envantere kaydedilen nüshada Yunus’un tasavvufi mesnevisi Risâletü’n-Nushiyye ve 200’ü aşkın şiir yer alıyor.