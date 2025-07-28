Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Farklı branşlarda elde edilen madalyalar tesadüf değil. Sporda başarı çıtasının yükseltilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF 2025) 10’u altın, 9’u gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazanan milli sporcuların başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli sporcuların EYOF 2025’deki performansının gelecek adına umutlarını daha da artırdığını belirten Bakan Bak, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Türkiye’nin, son yıllarda farklı branşlarda kazandığı madalyaların tesadüf olmadığını vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ülkemiz, 12 branşta 119 sporcuyla temsil edildi. 48 ülkenin yer aldığı organizasyonda 26 madalyayla ülkeler sıralamasında dördüncü olduk. Farklı branşlarda kazanılan başarılarımız tesadüf değil. Bunun öncesinde büyük bir emek var. Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Sporun içinden gelen, fırsat buldukça müsabakaları izleyen, sporcuları isimlerine kadar tanıyan bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için şanslıyız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her ilimize spor tesisleri yapıldı. Dünyanın en yeni ve en modern tesislerine sahibiz. Sporda başarı çıtasının yükseltilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sporcularımızın yetiştirilmesinde antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın büyük katkısı var. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Oyunlarda mücadele eden, madalya kazanan sporcularımızın gelecekte ülkemize büyük başarılar yaşatacağına inanıyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."