Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün sabah saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde üzerinde koşan ve güvenlik kamerasına yansıyan karaca bu kez ilçenin farklı bir noktasında görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi üzerine inen karaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Yiyecek ararken ilçe merkezine indiği düşünülen karaca bir süre kaldırımda koştuktan sonra gözden kaybolmuştu. Aynı karaca bu kez ise Mahmutbey Mahallesi 1065 Sokak üzerinde yaşayan Sevim Yeğin’in evinin bahçesinde görüldü. Tekrar farklı bir güvenlik kameralarına yansıyan karacayı evinin bahçesinde gören Sevim Yeğin, "Sabah bir sesle uyandım, bahçede karaca dolaşıyordu. Sonrasında tellerden atladı gitti. Daha öncesinde böyle bir şey hiç görmemiştim, ilk defa görüyorum şaşırdım tabi" ifadelerine yer verdi.