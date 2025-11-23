Bahçelievler Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği Antakya Medeniyetler Korosu konserinde öğretmenleri bir araya getirdi.

Bahçelievler Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu’nun sahne aldığı özel bir konser düzenledi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, Türkiye’nin farklı yörelerine ait eserleri seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Yaralar beraber sarılacak"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde vefat edenleri anarak "Yaklaşık 50 bin, 52 bin civarında şehidimiz var. 100 binden fazla gazimiz var. Allah ne bizde ne başka bir memlekette, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kimseye göstermesin. Koromuz gerçekten hocamızın başkanlığında, içlerinde her ırktan, her mezhepten, aynı Hatay gibi, aynı Antakya gibi kadim koro olmuş durumda. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Her bir koldan bir çalışma var"

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ise "Bu akşam biraz duygusalız. Üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti depremin. Biraz depremden bahsedeceğiz. Biraz Hatay’daki gelişmelerden bahsedeceğiz. Biraz insanlara umut vereceğiz. Çünkü ülkemizin çok büyük değerleri var bunları göstermeye çalışacağız. Çünkü sadece depremi anlatmak da istemiyoruz. Bugün belki de Türkiye’nin en büyük veya dünyanın en büyük şantiyesi Hatay’da. Her bir koldan bir çalışma var. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyüktür. Bu büyüklüğü insanlara göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.