MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın TBMM'deki ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, batmak üzere olan gemide, suların yükselmeye başladığı koridora açılan kamarasına kapatıldığı için hiçbir şeyin farkında olmayan eski bir kaptan gibi davrananların, gerçeklerden kopuk ve gelişmelere kapalı olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Terör bitecek, kardeşlik bilenecek" diyen Bahçeli, "Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek" diye konuştu.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'nin istikrar ve barış ortamının Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Suriye’de 8 Aralık devrimiyle beraber zulüm dönemi kapanmıştır. Baas rezaleti geriye harap bitap bir ülke bırakmıştır. Şimdi vakit Suriye’nin inşa, ihya ve ayağa kalkma vaktidir. Geçiş hükümetinin aldığı kararlar, verdiği pozitif mesajlar anlamlı ve değerlidir. Özellikle bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye Suriye’de asla yer olmadığının ve olmayacağının vurgulanması bölgesel risk ve tehdit havasını yumuşatmıştır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, Suriye’de teessüs eden yeni yönetimin, tüm Suriyelileri eşit şekilde temsil etme hususundaki yapıcı siyasetine destek vermek çok boyutlu diyaloglarımız adına isabetli bir yaklaşımdır" diye konuştu.

"EL ELE TUTUŞUP ZAMANIN VE ZEMİNİN OMUZLARINA BASARSAK..."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör musibetinin biteceğini, kardeşliğin bileneceğini, Türk milletinin rahat bir nefes alacağını, milli birlik ve beraberliğin sancağının herkesi gölgesinde toparlayacağını vurguladı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerin söyleneceğini, oyun havalarının çalınacağını, ellerin birleşeceğini, kem gözlerin def edileceğini, kekik kokulu dağlarda papatyaların toplanacağını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Kanunsuz ve gayrimeşru şekilde elinde taşıdığı silahlarla yurt içinde veya yurt dışında hunhar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacak. Negatif kırılmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağı ima ediliyorsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin siyonist barbarlıkla eş anlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır."

Devlet Bahçeli, kavgayla gidecek bir yerin, sıkılı yumruklarla varacak bir hedefin olmadığına işaret etti.