Baharın müjdecisi söğüt ağaçları yeşermeye başladı. Uzmanlara göre söğüt ağaçlarının yeşermesi bahar mevsiminin yaklaştığı anlamını taşıyor.

Diyarbakır’da söğüt ağaçlarının yeşermeye başlaması baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Eski insanlar ve uzmanlar söğüt ağaçlarının yeşermeye başlamasının bahar mevsimine yaklaşıldığı anlamına geldiğini ifade eden vatandaşlar, yeşeren söğüt ağaçlarını görünce mutlu olduklarını söyledi. Merkez Sur ilçesinde bulunan sıra sıra söğüt ağaçlarının yeşermesi hem görenleri mutlu ediyor hem de çevrede çok güzel manzara oluşmasına vesile oluyor.