Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla köyünde bulunan ormanlık alanlar baharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü.

İlkbaharın etkisiyle ağaç yapraklarının yeşermesi ve çiçeklerin renkli görüntüsü kartpostallık görüntülere sahne oldu. Baharın geldiğini haber veren yaprak yeşermesi sonrası bölgede yer alan binlerce ağacın görüntüsü eşsiz bir manzaraya dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alandaki bahar manzarası görenlerde hayranlık bırakırken, kuşların cıvıltısı ise huzur veriyor.