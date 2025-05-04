Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Urfa’nın kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü kutlayarak, "Şanlı ecdadımız, 105 yıl önce bin bir yokluk içerisinde her türlü meşakkati aşarak, 11 Nisan 1920’de İstiklal ümidimizi baharla birlikte yeşerten, tarihe kaydedilmiş ‘şanlı’ bir zaferi bizlere miras bıraktı" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları ve Şanlıurfalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşma yapan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü kutlayarak, Şanlıurfa’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki direnişine, tarihi rolüne ve bu mücadelenin bugünkü nesillere yüklediği sorumluluğa dikkat çekti.

"Şanlı zaferin 105’inci yılını gururla yad ediyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yaptığı konuşmada, 11 Nisan 1920’de verilen büyük mücadelenin tarihimizdeki önemine dikkat çekerek, "Bugün burada, hem Ankara’da bir arada olmanın gururunu hem de tarihimizin önemli bir dönüm noktasını, Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 105’inci yılını yad etmek için bir aradayız. Ecdadımızın bin bir yokluk içinde elde ettiği bu zafer, bizlere miras kalmış kutsal bir emanettir" dedi.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1984 yılında "Şanlı" unvanı, 2016 yılında ise İstiklal Madalyası ile taçlandırıldığını hatırlattı.

"Urfa artık küresel bir vizyonla büyüyor"

Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle dünya çapında dikkat çektiğine vurgu yapan Gülpınar, 2023 yılında UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağına müzik alanında dahil olan kentin, 2026 yılında 80 ülkeyi ağırlayacağını belirterek, "Urfa, müziğin birleştirici gücüyle kültürlerarası diyalogda da önemli bir merkez olacak" ifadelerine yer verdi. Konuşmasında, şehrin her alanında devam eden yatırımlara da değinen Gülpınar, Urfa’nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da parlayan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Sıra gecesi ekibi geceye renk kattı

Program, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sıra gecesi ekibinin renkli gösterileri ile devam etti. Geleneksel Urfa müziği eşliğinde gerçekleşen performans, davetlilerden büyük alkış aldı. Programın finalinde sahne alan Şanlıurfalı sanatçı Münevver Özdemir, seslendirdiği eserlerle programa damgasını vurdu. Özdemir’in, Şanlıurfa yöresine ait türkü ve ezgilerle süslediği konseri, salonda bulunan davetlilerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Programa, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte Şanlı unvanının verilmesi için önerge veren eski milletvekili Osman Doğan ve birçok tanınmış Şanlıurfalı isim katıldı.