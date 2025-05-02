Baharın gelişi ve doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez, Manisa’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Manisalılar; paylaşmanın, sohbetin, müziğin ve dansın etrafında bir araya gelerek baharın neşesini hep birlikte yaşayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşecek kutlamalar, 4 Mayıs Pazar günü Barbaros ve Ayni Ali mahallerinde düzenlenecek Hıdırellez Kahvaltısı ile başlayacak. Mahalle sakinleri, bu özel kahvaltıda dayanışmanın, komşuluğun ve baharın sıcaklığını paylaşacak.

5 Mayıs Pazartesi gecesi ise şehrin kalbi Cumhuriyet Meydanı’nda, geleneksel Hıdırellez ritüelleri hayat bulacak. Ateşler yakılacak, dilek ağaçları kurulacak ve vatandaşlar umutlarını dilek kartlarına yazarak ağaçlara asacak. Geçmişten günümüze taşınan bu kadim gelenek, doğayla kurulan bağın ve yeniden doğuşun güçlü bir simgesi olacak. Gece boyunca dans grupları ve müzik performansları da meydanı renklendirecek.

Hıdırellez coşkusu 6 Mayıs 2025 Salı günü Kırkağaç Çamlığı’nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Hıdırellez Şenliği, saat 17.30’da başlayacak. Çocuklar için şişme oyuncaklar, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca konser ve kukla şovu ile gün renklenecek, Kırkağaçlılar baharın enerjisini doyasıya yaşayacak.

Kutlamalar, 11 Mayıs Pazar günü Süreyya Piknik Alanı’nda gerçekleşecek Gökhan Namlı konseri ve yerel sanatçıların gösterileri ile son bulacak.

Doğa içinde düzenlenecek bu konserle Manisalılar, Hıdırellez’in coşkusunu bir kez daha yaşayacak ve baharın enerjisini hep birlikte paylaşacak.