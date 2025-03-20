İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte göç yollarına düştü. Tunceli’nin Pülümür ilçesine gelen bir leylek, bastıran yoğun kar yağışına yakalandı.

Tunceli’de, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kent genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kardan nasibini alanlar sadece insanlar olmadı. İlkbaharı müjdelemek için yola düşen bir leylek de Pülümür ilçesinde kara yakalandı. Bir restoranın çatısında mecburi mola veren leylek, kar yağışının sona ermesini bekledi.

İlçe sakinlerinden Aydın Aslan, son zamanlarda sıcak olan havanın yerini kar yağışına bıraktığını belirterek, "Kar yağışına yakalanan leylek de çatıda bekliyor. Kış zamanları leylekleri burada görmek belki de ilktir. Kar altında bekliyor" dedi.

Muzaffer Akyüz ise "Havalar güzel gidiyordu bayağı sıcaktı. Sıcaktan dolayı leylekler de göçe başlamıştı. Göç güzergahını kullanan bu leylek de kar yağışından dolayı burada dinlenecek sonra yoluna devam edecek. Bu leylek belki bizim Yaren leyleğimiz olur" diye konuştu.