Yılın her günü aynı kararlılıkla kadın istihdamını desteklemeyi temel ilkelerinden biri olarak gören beIN SPORTS Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yayınlarında kadının spordaki rolünü bir kez daha kanıtladı. Kadın emeğinin sporun her alanındaki rolünü görünür kılmayı amaçlayan beIN SPORTS, gün boyu özel yayınlarında sporda iz bırakan kadınlara yayınlarında yer verdi. Bu özel günde oynanan Trabzonspor-Hatayspor mücadelesi, Gözde Özgür’ün yönetmenliğinde ekrana geldi.

beIN SPORTS muhabiri Nur Bilge de Papara Park’tan yapacağı canlı yayınlarla hem atmosferin hem de takımların son durumunu, maç önü ve maç sonu takım röportajlarını beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyicilere aktardı. Karşılaşma sırasında ise teknik direktör Bahar Özgüvenç, maçın spikeri Murat Yenersoy’a yorumlarıyla mücadeleyi sporseverlere aktardı.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde muabir Nur Bilge’ye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.