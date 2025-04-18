Kocaeli’de hayata geçirilen 2 merkezde alkol, madde ve diğer davranışsal bağımlılık sorunları yaşayan vatandaşlara 7/24 yatılı eğitim hizmeti sunuluyor. Aileler de sürece dahil edilerek iyileşme çok yönlü destekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılından bu yana bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşlara 7/24 hizmet veren 40 kişi kapasiteli 2 merkezde çalışmalarına devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık eğitim sürecinde bireysel ve grup psikoterapisi, manevi değerler eğitimi, bağımlılık süreci üzerine hazırlanmış eğitim programı ve sosyal aktiviteler gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca bireysel ve grup terapileri sürecinde ise danışanların tekrar madde kullanımına sürükleyecek öfke, stres ve pişmanlık gibi duygularla baş etme becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Bağımlı yakınları da eğitim görüyor

Ayrıca bağımlı yakınlarına yönelik düzenlenen 7 haftalık eğitimde ailelerin de bağımlılık hastalığını tanımalarını ve ona göre de sağlıklı baş etme becerilerini edinmeleri sağlanıyor. Eğitim süreci içerisinde istihdam edilen eğitimini tamamlamış eski kullanıcıların rehberliği ile iyileşme motivasyonu destekleniyor. Danışanların eğitim süreci içerisinde iyileşme motivasyonlarını kaybetmemeleri için bağımlılıktan doğan yasal süreçleri ve diğer sağlık problemleri de takip ediliyor.

"Mezuniyet" olarak adlandırılan 3 aylık süreç sonunda danışanlar ve aileleri, hazırlanan izlem formlarıyla değerlendiriliyor. Riskli durumda olduğu düşünülen bireylerin tekrar eğitim sürecine dahil edilmesi sağlanarak zindelik süreçlerinin daha sağlam temellere atılması hedefleniyor.