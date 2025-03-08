Bayburt Valiliği koordinasyonunda ve Yeşilay Bayburt Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bağımlı Olsaydım, Vali Olamazdım" projesi kapsamında Milli İrade Anadolu Lisesi’nde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla projenin ilk söyleşisi Vali Mustafa Eldivan tarafından gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Vali Eldivan, "Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak geleceğe adım atmaları en büyük temennimizdir" dedi.

Kendi hayatından örnekler paylaşarak, disiplinli ve bilinçli bir yaşamın başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu belirtti.

"Bağımlı Olsaydım, Vali Olamazdım" projesi kapsamında bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık etkinlikleri, çeşitli programlarla devam edecek.