Bağcılar’da spor kıyafetleri üreten bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar 15 Temmuz mahallesi Cami Yolu Caddesi’nde yer alan spor kıyafetleri üreten bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 07.00 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri de sevk edildi. İş yerinden yoğun dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri yangının çıktığı noktada güvenlik önlem aldı. Sabah mesaisi için iş yerine gelen çalışanlar da yangına şahit oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah işe geldiğinde yangının çıktığını gören iş yeri çalışanı Mustafa Çam, "Olayın neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Şu anda biz de bekliyoruz. Sabah olduğunu söylüyorlar. Nasıl meydana geldiğini kimse bilmiyor. 3. Katta dijital baskı bölümünde çıktığı söyleniyor. Şu anda kontrol altına gibi görünüyor" dedi.