İstanbul Bağcılar’da inşaat çalışmaları için getirilen izolasyon malzemelerinden çıkan yangın, 3 katlı binaya ve sokaktaki malzemelere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir inşaatın çalışmaları için getirilen izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, inşaat alanının yanındaki 3 katlı bir binaya, çatısına ve sokaktaki malzemelere sıçraması ile büyüdü. İnşaat çalışanları ise yangına, söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yola dökülen ve yanan izolasyon malzemeleri ve 3 katlı binadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.