Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gökçen Mahallesi’nde yolun karşısına geçemeye çalışan Hikmet T. (74) ve eşi B.T’ye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hikmet T’nin hayatını kaybettiğini, eşinin yaralandığını belirledi.

Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. B.T. ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.