Bağcılar’da AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları tarafından "Gazze’deki Kız Çocuklar İçin Balon Uçuruyoruz" programı düzenledi. Gökyüzüne çok sayıda Gazze’deki kız çocukları için balonlar bırakıldı.

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları tarafından 11-14 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle "Gazze’deki Kız Çocuklar İçin Balon Uçuruyoruz" programı düzenlendi. İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan ilçe sakininin katıldığı etkinlikte Bağcılar Meydanı’ndan Gazze’deki kız çocukları için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, "Bugün AK Parti Bağcılar ailesi olarak Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimiz hatırına inşallah balonlarımızı uçuracağız. Filistin bayrağının renklerindeki balonları uçuracağız. Bunu Gazze’deki İsrail’in 1967’den bu yana kadar sürdürmekte olduğu zulüm neticesinde orayı modern çağın en büyük açık hava hapishanesine çevirmesi üzerine inşallah oradaki açlık kriziyle ve kıtlık ile orada insani yardımların dahi engellemesi suretiyle yalnız bırakılan Müslüman kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin hatırasını unutmadığımızı ve bu davanın her zaman savunucusu olacağımızı, her zaman arkasında olacağımızı hatırlatmak üzerine Bağcılar halkımızla beraber inşallah balonlarımızı uçuracağız" dedi.

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Güneş ise, "Bugün 11-14 Ekim Dünya Kız Çocukları Haftası’nda biz de halen zulmün devam ettiği, her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da hala oradaki insanlık suçunun tüm dünyaya duyurulmasında bir adımımız olsun bizim de bir katkımız olsun diyerek bugün Bağcılar Meydanı’nda AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları olarak ilçemizdeki gençlerimiz ve vatandaşlarımızla Gazze’deki kız çocukları için gökyüzüne Filistin Bayrağı renginde balonlar bırakacağız. Her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da buradaki zulmü unutturmamaya gayret gösteriyoruz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi, zulmün karşısında her zaman dimdik durmaya ve zulümle elimizden gelen her şekilde mücadele etmeye gayret ediyoruz" dedi.