Bağcılar Belediyesi tarafından 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3. Bağcılar Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Kitap fuarı festival havasında gerçekleşiyor. 8 konserimiz olacak. Vatandaşlarımıza birçok ikramımız olacak. Bağcılarımızın ve bölgenin kalbi 9 gün boyunca burada atacak. İlk yıl 350 bin ziyaretçimiz varken, geçen yıl 550 bine yükseldi. Bu yıl çevredeki ilçelerle birlikte hedefimiz 750 binin üzerine çıkmak” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 3. Bağcılar Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Milletvekili Rabia İlhan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Süreyya Hüten, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından davetliler Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ev sahipliğinde fuar alanını gezdi. Fuar alanında 50 yayınevi kitaplarını sergilediği fuarda polisiyeden tarihe kadar herkesin ilgisini çekecek eserler yer aldı. 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak. Bağcılar Belediyesi, fuarda sohbetten eğlenceye kadar farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. 18-26 Ekim 2024 tarihleri arasında devam edecek olan fuarda kitapseverler de sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

Aktiviteler için özel bir plato oluşturuldu

Öte yandan fuara gelen ziyaretçiler, özel olarak oluşturulan platoda en iyi şekilde ağırlandı. Açık alandaki kafede yetişkinler ikram edilen çaylarını yudumlarken, çocuklar da atölyelerde fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan aktivitelerle eğlendi. Gençler ise özel hazırlanan Fuar Köşesi’nde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuarda geçmişten günümüze edebiyat dünyamızda eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de yer alıyor. Ayrıca belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri alanda sergiledi.

Fuara ünlü isimler katılacak

Fuar neticesinde bir marka olan BKF’ye AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Türker Akıncı, Turan Kışlakçı, Savaş Barkçin, Zeynep Betül Akyıldız, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak, Güven İslamoğlu, Cansu Canan Özgen, Saliha Erdim, Beydan Budak, Yasin Pişgin, Orhan Toker, Fatih Duman, Anıl Basılı, Ayşegül Dede, Sadık Yalsızuçanlar, Turgay Güler ve Sertaç Abi gibi ünlü isimler de katılacak.

Fuarda önümüzdeki günlerde müzisyen ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Yücel Arzen müzik dinletisi sunacak.

“Kitap fuarı festival havasında gerçekleşiyor”

Açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Coşkulu bir açılış gerçekleştirdik. Göreve geldikten sonra başlattığımız geleneğin bu yıl 3’üncüsünü yaptık. İlçe belediyeleri düzeyinde ülkemizin en prestijli boyutuna da ulaştık. 27 tarihçi yazar bizlerle beraber olacak. Vatandaşlarımızla hem söyleşiler yapacaklar hem de kitap imzalayacaklar. 50 yayınevi burada. Kitap fuarları kitap sevgisinin yaygınlaştırırken diğer taraftan da kitabın sosyal hayat içerisinde ki yerini daha da genişletmeye gayret ediyoruz. Kitap fuarı festival havasında gerçekleşiyor. 8 konserimiz olacak. Vatandaşlarımıza birçok ikramımız olacak. Bağcılarımızın ve bölgenin kalbi 9 gün boyunca burada atacak. İlk yıl 350 bin ziyaretçimiz varken, geçen yıl 550 bine yükseldi. Bu yıl çevredeki ilçelerle birlikte hedefimiz 750 binin üzerine çıkmak. Bağkartlı olan vatandaşlarımıza yayınevlerimiz yüzde 25 ekstra indirim yapacak. Buraya ziyarete gelen vatandaşlarımızın kartlarına günlük 5 puan yükleyeceğiz. Hedefimiz kitabın vatandaşımızın sosyal yaşamındaki katkısını daha fazla yaygınlaştırmak. Bu dönem için mottomuz; Bağcılar’da standartları yükseltme zamanı. Bağcılarımızın her tarafını kütüphanelerimizle donatıyoruz. Dev bir şehir kütüphanesini yıl sonunda açacağız. Bu dönem içerisinde kütüphanelerimizin oturma kapasitesini 5 katına çıkaracağız. Mahallelerimizde kültür sanat etkinliklerini yaymaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı bir nesil olarak yetişmelerine fırsat tanımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yayınevlerinin çeşitliliği çok fazla”

Fuara kitap almaya gelen Erkan Şemsi, “Ben Gaziosmanpaşa’dan geldim. Fuarın bu yıl 3’üncüsü düzenleniyormuş. Sosyal medyadan inceleyip araştırdıktan sonra geldim. Atmosfer güzel. Şu an tarihle ilgili kitap arıyorum. Bu merak öğrencilik yıllarımdan geliyor. Belediyenin organizasyonluğundaki fuarın meydanda olması çok iyi. Yayınevlerinin de çeşitliliği çok fazla. Çok beğendik” ifadelerini kullandı.

“Oğullarım kitap okumayı çok seviyor”

Fuara çocuklarıyla gelen Tuğba Kaplan, “Oğullarım kitap okumayı çok seviyor. Geçen sene gelmiştik bu seneyi de iple çekiyordu. İmzamızı aldık şimdi şimdi stantları geziyoruz. Kitap okumayı çok sevdikleri için ben de teşvik ediyorum. Çok şanslıyım. Biz her gün 60 sayfalık bir kitap okuyoruz. Yarım saat kitap okuma saatimiz oluyor” diye konuştu.