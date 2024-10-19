Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın Fen Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek gıda hijyeni ve doğru etiket okuma konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim programında gıda güvenliğinin önemi vurgulanırken, hijyen kurallarına uymanın ve ürün etiketlerini doğru okumanın gıda sağlığı açısından kritik olduğu belirtildi. Öğrenciler, sunumlar sırasında gıda hijyenine dair pratik bilgiler edinirken, etiketlerdeki önemli bilgileri nasıl değerlendireceklerine dair sorulara da yanıt aldılar. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin gıda güvenliği konusundaki farkındalığını artırmayı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediklerini belirtirken, tür eğitimlerin de devam edeceği kaydedildi.