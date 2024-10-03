Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen ’Ahilik Haftası’ programında yılın ahisi 64 yıllık torna ustası Bilal Kurumahmut seçildi.

Bafra Madeni Sanatkarlar Odası tarafından ilk defa "Ahilik Haftası" programı düzenlendi. İlk olarak Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum ve yönetimi Bafra Mehteran Takımı ile birlikte Büyük Sanayi Sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitesi içerisinde marşlar eşliğinde yürüyerek sanayi esnafını Ahilik programına davet ettiler. Daha sonra ise Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Hizmet Binası’nda Ahilik Haftası programı yapıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından gösteri yapan Bafra Mehteran Takımı marşları ile protokol ve davetlilerden büyük alkış aldı. Odası Başkan Hurşit Tulum yaptığı konuşmada, "Ahilik; cömertlik, yardımseverlik, dayanışma, dürüstlük, samimiyet ve insana sevgidir. Dünyada eşi benzeri olmayan usta-çırak ilişkisi toplumsal dokumuzun en değerli unsurlarından biridir. Hepimiz, sanayi de ya da esnaflıkta çırak olarak başladık. Usta -çırak ilişkisinde yalnızca bir zanaat ya da ticareti değil, aynı zamanda hayatı, ekonomiyi, insan ilişkilerini ahlaklı olmayı öğreniriz. Yaklaşık 1205 yılında kurulan Ahilik Teşkilatı’nın esasları; cömertlik, yardımseverlik, dayanışma, dürüstlük, samimiyet ve insana sevgi olarak özetleyebiliriz. Bu değerler, yüzyıllardır yaşatılmakta ve halen manevi değerlerimizi geleceğe taşıyan bir köprü görevi görmektedir" dedi.

Yılın ahisi 64 yıllık torna ustası seçildi

Programda ayrıca Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar da sırasıyla birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan temsili şed kuşatma töreni yapıldı. Bafra’da yılın ahisi seçilen 64 yıllık torna ustası Bilal Kurumahmut’a protokol tarafından kaftanı giydirildi, şed kuşatıldı ve plaket verildi. Programın diğer bölümünde ise Bafra’da geçmişten bugüne emek veren, değer katan, ustalar yetiştiren emektar ustalar arasından seçilen yılın ustalarına plaket takdimi yapıldı. Bafra Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genççakır’a da emeklerinden dolayı plaket verildi.

Anı fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.