Batman’da 6 katlı binanın bacasında çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batman GAP Mahallesi Kafeler Sokak’ta 6. katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada çıkan yangın çatı katına sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Binada hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.