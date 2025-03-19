Antalya’da 65 yaşındaki babasını bıçak darbeleriyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 27 yaşındaki cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Geçmişle ilgili bazı sorular sordum. Cevap vermeyince tartıştık ve ben kapıyı çarparak evden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir süre önce Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği’nden emekli olduğu öğrenilen Süleyman Akyol’un (65) ikinci eşinden olan ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen oğlu Oğuzhan A. (27), eve gelerek ağabeyine babasının evde olup olmadığını sordu. Ağabeyinden babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan A., apartmandan çıkarak çevrede dolaşmaya başladı.

Eve almaması konusunda babasını uyarmış

Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan B.A., kardeşini bina çevresinde dolaşırken görünce babasını arayarak Oğuzhan A.’yı eve almaması konusunda uyardı. Ağabeyi işe gittikten sonra babasını arayan Oğuzhan A., babasını aşağıya çağırarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ardından apartmanın önünde bir süre sohbet eden ikili yaşadıkları apartmanın 4. kattaki evlerine çıktı. Bir süre daha konuşan baba oğulun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Babasıyla tartışma yaşayan Oğuzhan A., babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra babasını tekrar arayan Süleyman Akyol’un büyük oğlu B.A., babasının telefonlara cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek daireye geldi. B.A., babasını kanlar içerisinde yerde bulurken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Süleyman Akyol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Akyol’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekipler katil zanlısı oğlu Oğuzhan A.’yı yakalamak için bölgede arama başlattı.

"Tartıştık, evden ayrıldım"

Bu sırada olay yerine birkaç kilometre mesafedeki Öğretmenevleri Mahallesi’nden bir şahsın vatandaşlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese giden bölge ekibi, şahsın Oğuzhan A. olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Oğuzhan A., ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Oğuzhan A.’nın emniyette alınan ilk ifadesinde babasını öldürdüğünü kabul etmediği, "Bazı konularda şüphelerim vardı, kendisine geçmişle ilgili bazı sorular sordum. Cevap vermeyince tartıştık ve ben kapıyı çarparak evden ayrıldım" dediği öğrenildi.