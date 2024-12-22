Bursa’nın İnegöl ilçesinde öfkeli oğul, babasını 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladıktan sonra, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baba Rakıp K. (48) ile oğlu Yusuf İslam K. (17) arasında iddiaya göre küfür sebebiyle tartışma çıktı. Babasına sinirlenen Yusuf, mutfaktan aldığı bıçakla babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Babasını kanlar içinde yere yığıldığını gören Yusuf, 112 Acil Servisi arayıp babasını bıçakla yaraladığını söyleyip yardım istedi. Ağır yaralanan baba, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan adam evindeki 20 bin lirayı hastanede görevli polise teslim ederken, evde bekleyen şüpheli oğul, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Babasını yaralayan Yusuf, gözaltına alınırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.