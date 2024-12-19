Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye ve öğretmene hizmet veren okul kantinlerinde Babaeski Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız sürüyor. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla kontroller gerçekleştirilirken, zabıta ekipleri gıda ürünlerini tek tek inceledi.

Ürünlerin ’okul gıdası’ standartlarına uygun olup olmadığına bakan ekipler, son tüketim tarihi ve etiket kontrollerini yaptı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken, kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı.

Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.