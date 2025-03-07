Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde liseler arası münazara etkinliği yapıldı.

Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, kendini ifade etme, tez üretme ve tez çürütme gibi becerilerini geliştirmelerini hedefleyen etkinlik, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Münazarada Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "İnsanlığın gelişimine en fazla etkiyi sanat yapmıştır" görüşünü savunurken, Babaeski Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi "İnsanlığın gelişimine en fazla etkiyi bilim yapmıştır" görüşünü savundu. Her iki grubun öğrencileri de görüşlerini başarı ile savundular.

Jüri üyeleri tarafından yapılan puanlamada, Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazanan taraf oldu. Etkinliğe katılan Babaeki İlçe Kaymakamı Tamer Orhan, Kaymakam Adayı Coşkun Topuz ve Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir etkinliğe katılan öğrencileri tebrik ederek başarılar dilediler.