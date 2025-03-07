Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda öğretmenler bir araya gelerek topladıkları parayla 80 öğrenciye bin 500 TL’lik hediye çeki vererek gönüllere dokundu.

İlçede bulunan TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu öğretmenleri, okul aile birliği öncülüğünde örnek bir çalışma yaptı. Ramazan ayı nedeniyle öğretmenler kendi bütçelerinden 80 öğrenci için destek sağladı. Öğretmenlerin sağladığı destekle 80 öğrenciye bin 500 TL’lik alışveriş çeki rehberlik servisi tarafından teslim edildi.

Öğretmen ve öğrencilerin et ile tırnak gibi birbirlerine bağlı olduklarını belirten Okul Müdürü Turan Pazarcı, gelecek nesillere ışık olacak öğrencilerin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Okul Aile Birliği Başkanı Pelin Dağlı Aydın ise " Okulumuz sadece eğitim değil toplumda saygı sevgi ve dayanışma temellerini gelecek nesillerin inşa edildiği bir yuva. Bizlerde eğitimcilerimiz ile gelecek nesillere destek olmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.