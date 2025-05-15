Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; belediye meclis üyeleriyle birlikte İncesu Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi planlanan Aziz Eustathios Kilisesi’nin devam eden restorasyon sürecini yerinde inceledi.

Kayseri’nin köklü tarihini gün yüzüne çıkarma ve inanç turizmine katkı sağlama hedefiyle önemli projelere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda İncesu ilçesi Bulgurcu Mahallesi’nde yer alan Aziz Eustathios Rum Kilisesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç’a, incelemeler sırasında Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın mensupları da eşlik etti. Yapının restorasyon süreciyle ilgili detaylı bilgileri, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den alan Başkan Büyükkılıç, kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkarmaya devam ettiklerini söyleyen Büyükkılıç, "Belediyemizce restorasyonu yapılan Aziz Eustathios Rum Kilisesi’ni, değerli basın mensuplarımızla birlikte gezdik. Hem bilgi verici hem de oldukça keyifli bir ziyaret oldu. Kayseri’nin geçmişine ışık tutan bu değerli yapıyı geleceğe kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ise 1836 yılında inşa edilen ve döneminde Hristiyan Türkler tarafından kullanıldığı düşünülen Aziz Eustathios Kilisesi’nin, 1940’lı yıllarda askerlik şubesi olarak hizmet verdiği bilgisini paylaştı. Senem, zamanla içeride ateş yakılması nedeniyle fresklerin karardığını, konservasyon çalışmalarının yaklaşık 2,5 yıldır sürdüğünü belirtti. Meclis üyeleri de yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilisenin İncesu Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için proje çalışmalarının titizlikle devam ettiği aktarılırken, Başkan Büyükkılıç’ın liderliğinde yürütülen bu anlamlı proje, Kayseri’nin kültürel zenginliğine ışık tutarak, inanç ve kültür turizmine de önemli bir katkı sunacak.