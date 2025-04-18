Orman Genel Müdürlüğü, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin ağaçlandırılmasında kullanılmak üzere 100 bin fidan gönderiyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yeşil destek ile kardeş Azerbaycan’ın yanında olduklarını ifade ederken, yeni yangın sezonu için 8 bin 500 personelin alımı yapıldığını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli noktalarında üretilen 100 bin fidanı Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini ağaçlandırma çalışmasına destek amacı ile Azerbaycan’a gönderiyor. Bu çerçevede Balıkesir’de üretilen 12 bin 500 fidan tıra yüklenerek uğurlandı. Törene Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen ve orman personeli katıldı. Törende konuşan Orman Genel Müdürü Karacabey, "Ülkemizde bulunan 136 fidanlığımızdaki en güzel örneklerinden bir tanesi de Balıkesir fidanlığımız. Bu 136 fidanlığımız ile yıllık 600 milyon adet fidan üretme kapasitesine sahibiz. Bu sadece ülkemizin ağaçlandırılması, ormanlarımızdaki ağaçlandırma çalışmaları için değil, özel sektör kent peyzajı için ihtiyaç duyduğu fidanların yetiştirilmesi, menşei, orijini belli fidanların yetiştirilip kendilerine teslim edilmesi anlamında çok büyük fonksiyon icra ediyor. İşte bu fidanlıklarımızdan kardeş Azerbaycan’da özellikle Karabağ bölgesinin ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere 100 bin fidanı da oraya gönderiyoruz. Bunlardan bugün işte 12 bin 600 adedi de Balıkesir fidanlığımızdan gitmiş olacak. Aynı zamanda yine Karabağ bölgesinde Cebrayıl mıntıkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak inşa ettiğimiz, tesis ettiğimiz bir eğitim merkezi, aynı zamanda bir orman fidanlığı da bulunuyor. Şu anda inşaatı orada devam ediyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın çok yakından takip ettiği bir proje olması hasebiyle o projenin etrafındaki alanların ağaçlandırılması kapsamında da orada tesis ettiğimiz 737 dekarlık bir hatıra orman da bulunuyor" dedi.

Yangın sezonu

İHA muhabirinin yangın sezonu ile ilgili sorusu üzerine Karacabey, "Her geçen yıl hava şartları daha ağırlaşıyor. İklim değişikliği orman yangınlarının daha çabuk çıkmasına, daha zor söndürülmesine neden oluyor. Bu manada biz de önceki yıllara ilave olarak özellikle yangının çıkış sebeplerine müdahale ederek yangının çıkmasını önleyecek tedbirlere ağırlık verdik. Örnek verecek olursak şimdi de bütün kış boyunca geçtiğimiz yılın, işte sonbahar aylarından itibaren başlamak üzere tüm ekiplerimiz sahadaydı. Bütün orman köylerimize ve ormana yakın ilçe merkezindeki vatandaşlarımıza ulaşarak, bütün vatandaşlarımıza orman yangınları konusunda daha dikkatli olmalarını, yangının çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları noktasında farkındalık çalışmaları yürüttük. Tabii bunun yanında diğer iş makinalarımızın yangın söndürme araçlarımızın hazırlıklarının tamamlanması noktasında ve kendi personelimizin de tamamlayıcı eğitimleri, yenileme eğitimlerinin tamamlanması noktasında bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Temennimiz hiç yangın çıkmaması. Fakat çıkması muhtemel yangınlara karşı da hazırlıklı olunması noktasında her türlü tedbiri de almış durumdayız. Bir yandan da personel alımı devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 8 bin 500 personel alımı yapılıyor. Bu arkadaşların büyük çoğu yangınla mücadelede görev alacak. Balıkesir’de de 216 arkadaşımız bu görevle alınacak ve gücümüze güç katacaklar" dedi.

Vali Ustaoğlu ise, "Bugün fidanlarımızı kardeş Azerbaycan’ın topraklarıyla buluşturulması maksadıyla gönderiyoruz. İşte Balıkesir’de ürettiğimiz fidanlardan 12 bin 600 adet fidanımızı inşallah kardeş Azerbaycan’ın toprakları ile buluşturacağız. Ben bu vesileyle başta bu projenin ev sahibi Orman Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tıra yüklenen 12 bin 500 adet fidan tören sonrasında Azerbaycan’a uğurlandı.