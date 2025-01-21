Azerbaycan’ın bağımsızlığının sembolü sayılan ve "Kanlı Ocak" olarak tarihe geçen katliamın anlatıldığı fotoğraflar Kütahya’da sergilendi.

Kütahya Azerbaycan Parkı’nda gerçekleşen sergi büyük ilgi görürken duygusal anlar yaşandı. Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, “Bugün, Azerbaycan halkı için hem büyük bir acının hem de bağımsızlık zaferinin günüdür. 20 Ocak katliamı, halkımızın özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Azerbaycan halkı, Sovyet ordusunun işgaline karşı büyük bir direniş sergilemiş, özgürlüğü uğruna canlarını feda etmiştir. Bu tarih, şanlı mücadelemizin unutulmaz bir parçasıdır" dedi.

“Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık azmini temsil ediyor” diyen İdrisov, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve bu mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Her yıl düzenlenen anma etkinlikleri, Azerbaycan halkının bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi unutturmamak ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Kütahya’da gerçekleşen etkinlik, Azerbaycan ve Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha güçlendirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ise, acı olayların Azerbaycan halkının cesaretini ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.