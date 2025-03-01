Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen "Teknoloji Prensesi" isimli çocuk oyunu, minik izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla; Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyunun yönetmenliğini üstlenen bedensel engelli Ercan Kubaş yaptığı açıklamada, "Bu akşam, Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu olarak Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde, çocuk oyunumuz Teknoloji Prensesi’ni büyük bir coşkuyla sahneledik. 95 çocuk ve 20 ebeveynin ilgiyle izlediği oyunumuz, seyircilerimize hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Sanatın gücüyle çocuklarımızı buluşturmak, onların hayal dünyasına katkıda bulunmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Bu özel gecede; kızım Yağmur, başrolde Pamuk Prenses olarak müthiş bir performans sergiledi. Sahnedeki ışıltısı, izleyicilerden aldığı alkışlar ve karakterine kattığı ruh, beni hem bir baba hem de bir sanat insanı olarak beni gururlandırdı" dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Ergin ve sanatseverlere teşekkür etti

Kendisi gibi bedensel engelli eşi Aysun Kubaş ile oyunda rol alan Eskişehir’den gelen bedensel engelli Azize Kör’ün 45 dakikalık etkileyici bir oyun sahnelemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan Kubaş, "Bu süreçte sanata olan inancımızı ve sahneye duyduğumuz sevgiyi bir kez daha pekiştirdik. Bizler, tiyatronun birleştirici gücüne inanıyoruz ve sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yolda bizimle yürüyen, destek olan ve alkışlarıyla gücümüze güç katan tüm sanatseverlerin yanı sıra her zaman yanımızda duran kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin’e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.