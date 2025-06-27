Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bu yıl da kazanılan Mavi Bayraklar göndere çekildi. Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından organize edilen 2025 yılı Mavi Bayrak Ödülleri Antalya’da düzenlenen törenle geçtiğimiz ay açıklandı. Balıkesir, 51 mavi bayrak ödüllü plajıyla Türkiye’nin en çok "Mavi Bayraklı" 4’üncü ili olmuştu. Ayvalık, 19 plajı, 1 marinası ve 2 teknesiyle Balıkesir’in en çok "Mavi Bayrak" ödülüne sahip ilçesi olma unvanını bir kez daha sürdürdü.

Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Kapri ve Duba Plajlarına törenle "Mavi Bayrak" çekildi.