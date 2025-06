TFF Nesine 3. Lig, 3. Grup’ta şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve ardından Antalya’da play-off karşılaşmaası finalinde rakibi Kahrmanmaraş İstiklalspor’a 3-1 mağlup olarak 2. Lig kapısından geri dönen Ayvalıkgücü Belediyespor camiasında, Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit’in görevden ayrılma kararı üzüntüyle karşılandı.

6 yıldır kırmızı-beyazlı kulübün başkanlığını yürüten Babayiğit’i bu kararından geri döndürmek isteyen; Ayvalıkgücü Belediyespor’un taraftarlarının yanı sıra kulüp bünyesindeki futbol, voleybol, basketbol sınıflarının sporcularıyla yetkilileri, Başkan Babayiğit’in CEO’su olduğu Şah Beton firması önünde toplandı. Attıkları "Mehmet Başkan Bizi Bırakma" sloganlarıyla sevgi gösterilerinde bulunan kalabalık grup, Mehmet Babayiğit’in Kulüp Başkanlığı görevinden ayrılmak için aldığı karardan geri dönmesini istedi.

Son derece duygusal anların yaşandığı dakikalarda, Ayvalıkgücü Belediyespor’un efsanevi Kulüp Başkanı Babayiğit ile Şah Beton firmasının sahibi olan kayınpederi Ali Nazlı ile görüşen kırmızı-beyazlı camianın temsilcileri, istedikleri yanıtı henüz alamadı.

Firmanın sahibi ve Mehmet Babayiğit’in kayınpederi Ali Nazlı, aile olarak Ayvalıkgücü Belediyepor’un şanlı tarihinde her zaman camianın içinde bulunduklarını ifade ederek, "Bu uzun yolculukta; geçmişte kış mevsiminin dondurucu soğuğunda yazlık formalarla takımda futbol oynayarak en güçlü rakiplerimizi mağlup etmeyi başardık. Her zaman ekonomik ve manevi desteklerimizi kırmızı-beyazlı camiaya verdik ve vereceğiz de. Damadım, Mehmet Babayiğit’in Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanlığı’nı yürütmesi bize her zaman gurur verdi. Ancak son zamanlarda; Mehmet’in özverili çabaları çoğu zaman işyerimizdeki işleri aksattı. Ailesine yeterli zaman ayıramadı. Tüm bunların yanı sıra da biraz da yorulduk. Bu yüzden de birkaç sene dinlenme kararı aldık. Bu süreçte görevi bir başka arkadaşımız üstlensin. Biz yine bizim için kutsal olarak nitelediğimiz Ayvalıkgücü Belediyespor’umuzun arkasında oluruz."dedi.

Başkan Babayiğit kapıyı kapatmadı

Ayvalıkgücü Belediyespor’un taraftar grubu olan Ayvalıklı 10’lar Derneği Başkanı Ergin Kocaman’ın çabaları da iş insanı Ali Nazlı’yı ikna edemezken, görüşmenin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit, taraftarın ve kulübün sporcularının kendisine yönelik yapmış oldukları nazik ve duygusal jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzelliği ve içtenliği gördükten sonra bir kez daha bu konuyu değerlendireceğiz" diye konuştu.