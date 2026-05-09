Balıkesir'i 'Gastronomi ve Turizm Merkezi'ne dönüştürmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan '1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali-Gastrofest' 8 Mayıs Cuma günü Avlu Yaşam Merkezi'nde kapılarını açtı. Ayvalık Ticaret Odası da Ayvalık'ın en önemli gastronomik zenginliklerinden 'Ayvalık Zeytinyağı'nı tanıtmak üzere festivalde yerini aldı.

Balıkesir'in zengin gastronomi dünyasını tanıtmak üzere bu yıl ilki gerçekleşen Gastrofest, 8 Mayıs Cuma günü Avlu Yaşam Merkezi'nde kapılarını açtı. Yerel üreticileri küresel şeflerle buluşturan, coğrafi ürünlerin markalaşmasına sağlayan ve zengin tadım şovlarıyla geçen Gastrofest 10 Mayıs'a kadar devam ediyor.

Dünyada en iyi üç zeytinyağıyla ün yapan 'Ayvalık Zeytinyağı'nı tanıtmak üzere Ayvalık Ticaret Odası ve 'Ayvalık Zeytinyağı' coğrafi işaretinin yurt içinde ve yurt dışında tanınabilirliğine liderlik eden Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı (ATOLAB AŞ.) festivalde yerini aldı. YÖREX'ten sonra Gastrofest'te de görücüye çıkarılan karekodlu ürün kimliği ve ürün doğrulama sistemi, festival ziyaretçilerinden de tam not aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ''Ayvalık Zeytinyağı' coğrafi işaret alan firmalarımızın ve markalarımızın tanıtımı ile tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda oda olarak çalışmalarımız devam ediyor. YÖREX'ten sonra tanıtımına devam ettiğimiz Gastrofest'te de karekodlu ürün kimliği ve ürün doğrulama sistemi büyük beğeni topladı. Zeytinyağında dünyaca ünlü Ayvalık markası, taklit ve tağşişçilerin hedefinde. Sahte zeytinyağı operasyonlarının hepsinde Ayvalık markasının kullanıldığını ama hiçbirinin üretim yerinin Ayvalık olmadığını görüyoruz. Ayvalık'ta güçlü bir üretim altyapısı olduğu için sahtecilik söz konusu olmasa da markamız kullanılarak zeytinyağımızın itibarı zedelenmeye çalışılıyor. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz karekodlu ürün kimliği ve ürün doğrulama sistemi sayesinde tarladan sofraya kadar Türk Gıda Kodeksine göre ürünün tüm üretim aşamalarını görebiliyorsunuz. Bunu zeytinyağında ilk kez Türkiye'de uygulayan oda olmaktan büyük gurur duyuyoruz' dedi.