İş İnsanı Saffet Arslan Doğduğu büyüdüğü topraklar olan Kayseri’ye yatırımlarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başarılı iş insanı Saffet Arslan’ın eşi Ayşe Arslan adına inşa ettirdiği Kayseri’nin İncesu ilçesine Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet ve şer bağlama töreni yapıldı. Kayseri Üniversitesi’ne bağlı olarak yapılan İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Mustafa, Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile üniversite öğretim üyeleri katıldı..

Saffet Arslan yaptığı hayır ve hasenatla Kayseri’de ilk sıralarda yer alırken, açlık ve sefalet içinde bulunan insanlara eğitim ve sağlık alanında hizmette bulunuyor.