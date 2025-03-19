Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, bahar ve kış mevsimi aynı fotoğraf karesine yansıdı.

Bugün sabah saatlerinde Aydın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı yüksekleri beyaza bürüdü. Bahar mevsiminde yaşanan kar yağışı vatandaşları sevindirirken, bahar ve kış mevsimi ise aynı anda fotoğraf karelerine yansıdı. Bahar mevsimi ile çiçek açan ağaçlar, kar yağışı ile beyaza bürünen Madran Dağı ile birlikte aynı kareye yansıdı. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyor.