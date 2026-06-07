Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Umarım bu seçim verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. Ben de son 7-8 senedir; hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimse ile temasım olmamasına rağmen bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim. Bu durumdan son derece şikayetçiyim' dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Eski Kenan Evren Lisesi arsasında oy kullanma işlemi sürüyor. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları da oylarını kullanmak için alana geldi. Sarı-lacivertli formayla futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde birçok başarı elde eden Aykut Kocaman da oyunu kullandı. Kocaman daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, 'İlk olarak bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Esas olan, üst kimlik Fenerbahçe. Son zamanlarda çok ciddi kutuplaşma oldu. Ancak şurası bittiği andan itibaren herkes aynı renkler için mücadele etmeye devam ediyor. Bunu unutmazsak en doğru seçim davranışı bu olur' diye konuştu.

'Bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim. Bu durumdan son derece şikayetçiyim'

Yeni seçilecek başkan tarafından kendisine görev verilmesi halinde alacağı kararlara ilişkin ise Kocaman, 'Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerde en önemli organlardır. Biz genelde oyuncular ve teknik direktörler üzerinden yapıyoruz yorumları, başarı ve başarısızlıkları. Yönetimlerin aldığı kararlar, teknik adamlar ve oyuncuların önlerini açıyor, verimliliklerini artırıyor. Her transfer döneminde yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece, o yeni oyuncular yaklaşık 3-4 ay sonra 'çöp' haline geliyor. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Futbolu yönetenlerin verimliliği artıramama problemi oldu. Umarım bu seçim verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil, birbiriyle rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Şundan da yakınmak zorundayım; ben de son 7-8 senedir; hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimse ile temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim. Bu durumdan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma uygun, ne de düşünce yapıma uygun. İnşallah bu seçim bu anlamda; iki başkanın da dünkü açıklamaları son derece önemliydi. Sonunda yarışarak hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline gelir umarım' ifadelerini kullandı.