Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu’na ait öğrenci yurduyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, öğrenci yurdunun mevcut durumu, yapılması planlanan çalışmalar ve öğrencilere sunulacak hizmetler ele alındı.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk katıldı.
Kaynak: iha