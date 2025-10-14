Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, okul ziyaretleri kapsamında Şehit Erdal Eraslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, derslere katıldı.

Kaymakam Bayram, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra 6, 7 ve 8’inci sınıfların dersine katılan Kaymakam Bayram, zaman zaman derse katkıda sağlayarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ders arasında öğrencilerle sohbet ederek, tavsiyelerde bulunan Kaymakam Bayram, eğitimin önemine vurgu yaparak, çalışmanın önemine değindi.