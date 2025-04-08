Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından afetlere yönelik hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ‘Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı’ Aydınlılar ile buluşurken, tırdaki deprem simülatöründe vatandaşlara 7.4 şiddetinde depremin simülasyonu yaşatılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu afetlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile ‘Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı ile Deprem Eğitimi’ programı Aydınlılar ile buluştu. Tır içerisinde 7.4 büyüklüğünde deprem simülasyonu ile vatandaşlar muhtemel afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapması gerektiğini tecrübe ediyor.

7-11 Nisan tarihleri arasında Aydınlılar ile buluşacak olan Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı eğitim takvimine göre; 7 -8 Nisan günü Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda, 9 Nisan günü Nazilli Atatürk Parkı önünde, 10 Nisan günü Söke Hükümet Meydanı’nda, 11 Nisan günü Kuşadası El Heykeli önünde vatandaşların ziyaretine açık olacak. Eğitim tırını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar saat 11.00 ile 18.00 arasında tırı ziyaret edilebilecek.

"Amacımız doğru hareketleri doğru zamanlarda yapmayı öğretmek"

Deprem eğitim tırı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Uzman Deprem Eğitmeni Rüya Seyhan, "Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bizleri buluşturmak ve deprem farkındalığını arttırmak için deprem tırımızı Aydın’a davet etti ve bunun sonucunda buradayız. Deprem tırımız Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Laboratuvarı’nın bir projesidir. 1999 depreminin ardından projelendirilerek halkın hizmetine sunuldu. İçerisinde Kocaeli Gölcük depreminin simülasyonu yapılıyor. Deprem tırını ziyaret eden vatandaşlara 7.4 büyüklüğünde 20 saniye kadar süren bir deprem yaşatılıyor. Bizim buradaki amacımız, dorsenin içerisinde deprem anında yapılması gereken doğru hareketleri doğru yerlerde uygulamayı öğretmek. Ayrıca eşya sabitlemenin önemini gözler önüne getiriyoruz. Öncelikle bir bilgilendirme yapıyoruz. Kandilli Rasathanesinin bugüne kadar yapmış olduğu tespitler, günlük deprem verileri, Aydın bölgesinin nasıl bir bölgesi olduğu ve deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıkları anlatıyoruz. Sonrasında deprem anını uygulamalı bir şekilde yaşatarak deprem sonrasında da yapılması ve yapılmaması gereken davranışları anlatıyoruz. Bu bilgilendirme sonunda da vatandaşların sorularını yanıtlıyoruz" diye konuştu.