Aydın Ortaklar Fen Lisesi ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin işbirliği ile hazırladığı "GastroKeşif" isimli proje, TEKNOFEST 2025 KKTC final etabındaki yerini aldı.

1-4 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 KKTC yarışmaları düzenlenen törenle bugün başlarken finale yükselen projeler de final sergisinde yerini aldı. Bu kapsamda Aydın Ortaklar Fen Lisesi ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin işbirliği ile hazırladığı ve finale yükselen "GastroKeşif" isimli proje de Kıbrıs’da sergilendi. TEKNOFEST 2025 KKTC Yarışmaları kapsamında Turizm Teknolojileri alanında hazırladıkları proje ile öğrenciler önemli bir başarıya imza atarken, finale yükselen projede, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeynep Duru Yelestepe ve Hena Ilgın Doğan, Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Kucak ve Baturalp Gümüş ile birlikte görev alıyor. Projeye ise Ortaklar Fen Lisesi öğretmeni İsmail Emre Yelestepe danışmanlık yapıyor. Aydınlı öğrencilerin geliştirdiği proje, turizm ve gastronomi alanında teknolojiyi yenilikçi biçimde bir araya getirirken, finalde proje ekibine başarılar dileyen Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yapılan açıklamada "TEKNOFEST 2025 KKTC Yarışmaları kapsamında okulumuz öğrencilerinin, Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri ile Turizm Teknolojileri alanında hazırlamış oldukları ’GastroKeşif’ isimli projemiz final sergisinde. Danışman öğretmenimiz İsmail Yelestepe’ye ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.